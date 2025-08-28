Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Копейска подозревают во взятке

Следственный отдел по Копейску СУ СК России по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу, подозреваемого в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, в 2023-2025 годах сотрудник полиции получил от трех наркоманов 200 тыс. руб. Взамен он не стал их привлекать к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и их употребление при отсутствии медицинских показаний. По информации источника «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах, речь идет о Валентине Исламове.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области совместно с оперативно-розыскной частью собственной безопасности регионального ГУ МВД России, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу. Следователи провели обыски по месту работы подозреваемого, собираются доказательства. Также решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Виталина Ярховска

