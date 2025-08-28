Рабочий погиб при обрушении горной массы на шахте в Красноярском крае

На шахте АО «Артемовский рудник» в Курагинском районе Красноярского края погиб иностранный рабочий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, 26 августа гражданин Узбекистана проводил работы по бурению горных пород на глубине 30 метров для последующего их укрепления на шахте. В это время произошло обрушение горной массы и работник оказался под завалами.

От полученных травм рабочий скончался на месте. В момент обрушения шахта, в которой находилось 48 человек, работала в штатном режиме, уточнили в краевой прокуратуре. На аварийном участке выставлены посты безопасности.

Александра Стрелкова