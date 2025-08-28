Назначен новый руководитель инвестагентства Томской области

АНО «Агентство инвестиционного развития Томской области» возглавила Ольга Нужная. О кадровом решении сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Василий Потемкин.

По его словам, решение принято для оптимизации инфраструктуры институтов развития бизнеса в регионе. Госпожа Нужная продолжит руководить некоммерческой организацией «Фонд развития бизнеса». «Успешный опыт Ольги Нужной по руководству “Фондом развития бизнеса” будет полезен для работы в новом статусе», — считает господин Потемкин.

«Агентство инвестиционного развития Томской области» создано в целях содействия в реализации инвестиционных проектов. Ранее агентством руководил Павел Стуканов.

Валерий Лавский