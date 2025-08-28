Израиль высаживал войска в Сирии на базе ПВО на окраине Дамаска

Израиль провел высадку воздушного десанта на бывшую базу ПВО на юго-западе Дамаска в ходе серии ударов по этому району, но в дальнейшем отступил. Информацию об этом подтвердили источники Reuters в сирийской армии. Представители израильских вооруженных сил не стали комментировать инцидент.

Агентство уточняет, что объект высадки израильского десанта использовался Ираном во время правления Башара Асада. Целью ударов стали район Кисва и стратегически важная вершина горы Джебель-Манеа.

За сутки до этого в указанном районе в результате ударов израильских беспилотников погибли шесть сирийских солдат.

Влад Никифоров, Иркутск