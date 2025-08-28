В Приамурье создан месячный запас топлива

На фоне топливного кризиса и масштабного дефицита бензина на Дальнем Востоке власти Амурской области сообщили, что в регионе создан месячный запас топлива. Информацию о ситуации с нефтепродуктами правительство Приамурья опубликовало 27 августа.

Министерство ЖКХ, которое мониторит эту сферу, сообщило, что топливо в регион доставляется с НПЗ Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Ангарска, Кемерово, Сургута и других. При закупках на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) поставки идут с Антипинского, Яйского, Омского и других НПЗ. По информации властей, ситуация с обеспеченностью топливом стабильная, запасов ГСМ создано в среднем более чем на 30 дней.

Что касается стоимости топлива, мониторинг мелкооптовых и розничных цен основных продавцов ГСМ региональное минЖКХ проводит еженедельно. По информации нефтяных компаний области, изменение стоимости ГСМ связано с постоянным ростом цен на нефтепродукты на СПбМТСБ, сообщает министерство. В превентивном порядке власти региона просят поставщиков заблаговременно уведомлять о проведении ремонтно-профилактических работ на НПЗ; рекомендуют нефтяным компаниям создавать запасы топлива на нефтебазах и складах хранения ГСМ; взаимодействуют с РЖД, чтобы поставки нефтепродуктов в Амурскую область были бесперебойными.

Анна Яшина, Благовещенск