Ученые зафиксировали на Солнце 100 новых пятен без вспышек

Сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН заявили о появлении на поверхности Солнца более 100 новых пятен. При этом процесс не сопровождался вспышками, которые ученые объяснить не могут.

В публикации Лаборатории в Telegram-канала произошедшее охарактеризовано как «какой-то ад», зафиксированный в главной солнечной активной области. Ученые затруднились пояснить «куда девается вся эта энергия».

Ранее, 17 августа сотрудники ИКИ РАН заявляли о резком снижении количества пятен на солнце, как в видимой области, обращенной к земле, так и на обратной стороне.

Влад Никифоров, Иркутск