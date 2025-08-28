WSJ: многие граждане ЕС против отправки военнослужащих Европы на Украину

Европейцы выступают против отправки тысяч европейских военнослужащих на Украину в случае достижения мирного соглашения между Киевом и Москвой. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно опросам среди населения, 56% немцев выступают против участия, а 67% французов поддерживают отправку контингента только в случае достижения Киевом и Москвой мирного соглашения, без него — 68% против.

The Wall Street Journal отмечает, что участие Великобритании также под вопросом: силы безопасности будут развернуты только в том случае, если США пообещают обеспечить помощь и военную поддержку войскам в случае угрозы прямого столкновения с российскими военными.

Европейские чиновники отмечают, что трудно убедить общественность в необходимости развертывания сил без явного подтверждения США поддержать европейские войска.

Bloomberg 19 августа узнало о готовности около 10 стран отправить войска на Украину в рамках предоставления возможных гарантий безопасности для Киева.