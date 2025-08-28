Число претендентов на пост губернатора ЕАО сократилось до четырех

Владимир Потапенко, кандидат от партии «Новые люди», снял свою кандидатуру с выборов губернатора Еврейской автономной области. Теперь в борьбе за пост остаются четыре претендента: Василий Гладких (ЛДПР), Мария Костюк («Единая Россия»), Александр Крупский (КПКР) и Александр Щербина (КПРФ).

По информации облизбиркома, бюллетени уже напечатаны. По всей вероятности, членам избирательных комиссий придется вычеркивать фамилию выбывшего кандидата.

Напомним, партию «Новые люди» в ЕАО возглавляет владелец фирмы — регоператора по вывозу мусора Иван Проходцев.

Дарья Балобанова, Биробиджан