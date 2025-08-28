В Аргентине задержали мужчину, кинувшего камень в президента

В Аргентине задержан мужчина, который, предположительно, бросил камень в президента Хавьера Милея во время предвыборного мероприятия. Об этом сообщил телеканал TN. Задержанному 22 года.

По информации телеканала, изначально силовики задержали двоих, но одного из них позже отпустили.

Инцидент произошел в городе Ломас-де-Саморе, где Хавьер Милей представлял кандидата от правящей партии на предстоящих парламентских выборах. Президент ехал в кузове машины и приветствовал людей, когда в его сторону полетел камень, пролетевший в нескольких сантиметрах от его головы. После этого охрана эвакуировала президента.

Представитель президента Мануэль Адорни обвинил в случившемся оппозицию. Провинция Буэнос-Айрес, где произошел инцидент, возглавляется Акселем Кисильофом, сторонником экс-главы государства Кристины Киршнер, позже осужденную по делу о коррупции.