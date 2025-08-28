Нотариусы зафиксировали на новых территориях рост спроса на оцифровку документов

В первом полугодии 2025 года в новых регионах резко вырос спрос на нотариальные действия по переводу бумажного документа в цифровую форму с сохранением юридической силы. Об этом сообщила Федеральная нотариальная палата (ФНП).

«В ряде случаев просто отсканировать или сфотографировать и переслать "картинку" недостаточно,— поясняют в палате.— Например, если цифровой документ требуется в суде, в государственных органах или для совершения сделки, он должен иметь ту же юридическую силу, что и бумажный оригинал». Так, в ДНР количество таких операций увеличилось более чем вдвое по сравнению с первой половиной 2024 года — с 19 690 нотариальных оцифровок до 45 858. «Это наиболее значительный прирост в целом по стране,— отмечают в палате.— Существенный рост продемонстрировали и другие новые регионы».

По данным ФНП, в ЛНР в первое полугодие 2024 года было совершено 8260 таких операций, а в нынешнем году — 10 205. В Запорожской области количество оцифровок выросло с 2736 до 5946. В Херсонской области — с 1146 до 2472.

Динамика роста в новых регионах обусловлена, в частности, спросом на это нотариальное действие среди военнослужащих, говорят в ФНП. «Участники СВО часто прибегают к помощи нотариусов, когда нужно оцифровать с сохранением юридической силы и передать домой документы. Например, доверенность для родных, согласие на сделку для супруги, заявление на государственные услуги и так далее. При этом участники СВО полностью освобождаются от уплаты регионального тарифа при совершении этого нотариального действия»,— подчеркнули в палате.

Всего в России за первое полугодие текущего года зафиксировано 1 млн 753 тыс. обращений к нотариусам за такими действиями. Кроме новых территорий, особенно часто за услугой обращаются жители Москвы (263 008 оцифровок), Санкт-Петербурга (137 143), Подмосковья (99 495), Краснодарского края (98 658) и Ростовской области (61 262).

«Один из самых распространенных поводов обращения к нотариусу за удостоверением равнозначности бумажного документа электронному — необходимость срочно переправить его в другой город,— поясняет ФНП.— Нотариус сканирует документ и удостоверяет его своей усиленной квалифицированной электронной подписью, что и придает ему юридическую силу. После этого передает файлы человеку или отправляет сразу своему коллеге в том городе, где ждут документ. Второй нотариус проводит обратную процедуру. Он проверяет подлинность цифрового документа, распечатывает его, удостоверяет своей обычной подписью и печатью и отдает получателю. У такого документа будет та же юридическая сила, что и у исходника, с которого делали цифровую версию».

Закон позволяет оцифровать почти любой документ, указывают в палате. Исключений немного: нельзя перевести в электронный формат с сохранением юридической силы оригинал паспорта и других документов, удостоверяющих личность. Также по закону запрещается оцифровка оригиналов договоров по сделкам в простой письменной форме.

Иван Тяжлов