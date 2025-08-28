Bloomberg: Мексика под давлением США планирует повысить пошлины на импорт из КНР

Мексика планирует повысить пошлины на импортируемые из Китая товары, выполняя требование президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, повышение тарифов затронет автомобили, текстиль и изделия из пластмассы. Тарифы также могут быть введены в отношении продукции из других стран Азии.

Давление со стороны Вашингтона объясняется стремлением помешать ввозу дешевых китайских товаров в США. Американская администрация утверждает, что товары из Китая сначала импортируются в Мексику, а затем попадают в Соединенные Штаты. В конце февраля этот вопрос обсуждали министр экономики Мексики Марсело Эбрардом и министр торговали США Говард Латник.