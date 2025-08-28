МИД Ирана: республика откажется от сотрудничества с МАГАТЭ при введении санкций

Иран может полностью прекратить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), если Великобритания, Германия и Франция («евротройка») запустят механизм, возобновляющий санкции ООН. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

Переговоры между Ираном и «евротройкой» 26 августа в Женеве, по данным Associated Press, завершились безрезультатно. Западные страны требовали, чтобы Иран восстановил доступ инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты.

Механизм «snapback», который может быть задействован уже 18 октября, позволит вернуть санкции Совета Безопасности ООН против Ирана. В случае его запуска Иран также пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.