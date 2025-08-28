Суд Москвы взыскал с посольства Украины более 40 млн рублей долга за тепло и воду

Арбитражный суд Москвы взыскал с посольства Украины более 40 млн руб. долга по договорам на тепло и горячую воду, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда. За все время с момента закрытия — с 2022 года — посольство получило 19 исков.

В июле 2023 года ПАО «МОЭК» (подконтрольно «Газпрому») подало первый иск, по которому суд взыскал около 16 млн руб. долга и пени по договорам 2009 года за поставку тепла и горячей воды с февраля 2022 по март 2023 года. Затем МОЭК подала иски за другие периоды. Суд удовлетворил все 12 исков. Тринадцатый иск на 3,6 млн руб. подан в июле, но пока не рассмотрен.

В 2022 году АО «Мосэнергосбыт» также выиграло два иска против посольства Украины, взыскав свыше 360 тыс. руб. за электроснабжение. В 2023 году АО «Мосводоканал» отсудило более 411 тыс. руб. за водоснабжение. В 2024 году АО «Экотехпром» взыскало около 66 тыс. руб. за вывоз отходов. Иски от «Мосводоканала» и ООО «Эколайн» суд не принял к рассмотрению.

Посольство Украины в России находилось в Леонтьевском переулке в Москве и работало до февраля 2022 года.