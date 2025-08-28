Компании в сфере IT-безопасности раскритиковали антифрод-проект Минцифры

Новый правительственный пакет антифрод-мер в части запрета на распространение информации о методах совершения кибератак вызвал обеспокоенность у компаний в сфере кибербезопасности. Эксперты опасаются, что это осложнит работу «белых хакеров».

«Запретить специалистам доступ к такой информации — все равно что запретить токсикологам доступ к описанию поражающих факторов отравляющих веществ»,— сказал управляющий директор Positive Technologies Игорь Алексеев. По словам директора «Информзащиты» Павла Коваленко, поправки создают дополнительные риски для исследователей.

В Минцифры пояснили, что запрет направлен на борьбу с киберпреступностью, а не на деятельность «белых хакеров». В ведомстве считают, что это создаст правовой барьер и снизит количество атак на важные системы государства и бизнеса.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Белых хакеров" записали в черный список».