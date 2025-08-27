Микрофинансисты сдадут мошенников

В рамках мер по борьбе с мошенничеством в финансовой сфере с 1 сентября все микрофинансовые организации (МФО) обязаны будут проверять подозрительных клиентов в базе информационной безопасности «ФинЦЕРТа» ЦБ. А с марта следующего года МФО обязаны будут наполнять базу данными о мошеннических займах. В результате такого информационного обмена база «ФинЦЕРТа» может пополниться, по самым скромным оценкам, сотнями тысяч данных. Правда, МФО придется потратиться на подключение.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В среду Банк России опубликовал проект указания, согласно которому расширяется состав участников информационного обмена об операциях без добровольного согласия клиента. Согласно ему, к 1 сентября МФО должны подключиться к базе автоматизированной обработки инцидентов (АСОИ) ФинЦЕРТ, в которой содержатся сведения о подозрительных операциях. После этого МФО получат доступ к информации в ФинЦЕРТе для проверки данных потенциального заемщика при подозрении в мошенничестве при обращении за потребительским кредитом.

А с 1 марта 2026 года МФО будут обязаны уже сами направлять в ФинЦЕРТ «информацию об операциях без добровольного согласия клиента, совершенных при заключении договора потребительского займа, а также информацию о договоре потребительского займа и (или) попытках заключения такого договора». Данные меры предусмотрен законом 9-ФЗ, принятому в феврале этого года, сейчас банк России определил конкретный порядок их реализации.

По оценкам участников рынка, по состоянию на конец первого полугодия 2025 года в МФО было около 24 млн шт. активных заемщиков.

«Антифрод системы сейчас в МФО настроены достаточно качественно, поэтому через них удается „пройти“ не более 1-3% заявок от мошенников, которые трансформируются в выдачи», рассказывают пресс-службе СРО «МиР». Таким образом база данных «ФинЦЕРТа» за счет данных МФО может пополниться на сотни тыс. записей — 240 тыс. — 720 тыс. шт. И это только если говорить об действующих клиентов, часть мошеннических заявок отсекается на этапе подачи.

«Сейчас в случае выявлении подобных заявок/займов компания заносит данное лицо в черный список, некоторые компании могут обращаться в правоохранительные органы. Более того, часть крупных компаний ещё до 1 сентября начали сотрудничать с ФинЦЕРТ, — рассказали в СРО „МиР“. — Новшество приведет процесс по минимизации случаев мошенничества к единому стандарту». «Только за 2024 год мы пресекли более 15 тыс. попыток мошенничества. В почти половине случаев злоумышленники пытаются подделать паспорт, в 40% — хотят оформить займ на несовершеннолетних, в остальных случаях пробуют использовать чужие документы, — рассказывает гендиректор МФК „Займер“ Роман Макаров. — Подобная мошенническая заявка автоматически блокируется на этапе идентификации и верификации, а мы фиксируем информацию о том, что заемщик не является надежным. Такая информация накапливается годами». При этом пока МФК «Замер» не подключён к «ФинЦЕРТ».

Нововведение поможет довольно надежно защитить интересы граждан, и финансовых компаний, а злоумышленник получит соответствующую характеристику, с которой ни один кредитор ему уже никогда не выдаст деньги, добавляет господин Макаров.

По словам, гендиректора компании WEBBANKIR Андрея Пономарева, полезна новация будет она и в спорных ситуациях, когда не получается однозначно определить брал человек заем сам или стал жертвой мошенников. «Мы склоняемся в пользу клиента и удаляем из его кредитной истории сведения о взятом займе, а также останавливаем мероприятия по взысканию, - рассказывает он. - Однако затем в процессе расследования правоохранительных органов иногда оказывается, что клиент сам брал заем, а потом забыл об этом или решил просто не отдавать».

При этом по оценкам экспертов, процедура подключения к «ФинЦЕРТ» будет не слишком обременительной для МФООбмен данными осуществляется на безвозмездной основе и является для компании бесплатным, однако компаниям пришлось доработать внутренние системы, что потребовало дополнительных инвестиций, указывают в СРО «МиР». «Интеграции по передаче данных стоят относительно не дорого - сотни тысяч рулей, реже миллионы рублей», - оценивает директора технического департамента RTM Федор Музалевский.

Ксения Дементьева, Максим Буйлов, Юлия Пославская