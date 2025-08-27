«Роскосмос» опроверг сообщение об увольнении гендиректора РКК «Энергия»

Гендиректор ракетно-космической корпораций (РКК) «Энергия» Игорь Мальцев продолжает исполнять свои обязанности, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос». По словам представителей компании, господин Мальцев не собирается покидать свой пост и намерен дальше работать над сложностями, «оставшимися в наследство от прошлого руководства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В «Роскосмосе» также опровергли сообщение о продаже частному лицу РКК «Энергия», которая входит в госкоропорацию. «Информация <…> не имеет ничего общего с реальностью», — заявили в компании (цитата по ТАСС).

Сегодня два источника Газеты.ru в ракетно-космической отрасли сообщили о том, что господин Мальцев подал заявление на увольнение. До этого, 26 августа, Игорь Мальцев заявил о критическом положении «Энергии» в обращении к сотрудникам по случаю 79-летия компании. По словам источников Газеты.RU, РКК может готовиться к продаже частному лицу.