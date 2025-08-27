Охлаждение ВВП потребителям нипочем

Исходя из свежей макроэкономической статистики Росстата, в июне—июле 2025 года экономика продолжала замедляться, но не за счет частного потребления, а за счет промышленности, свидетельствуют оценки аналитиков. Хотя в правительстве все еще рассчитывают на рост ВВП более чем на 1,5% по итогам года, факторы, которые могут обеспечить такой результат, вряд ли соотносятся с желанием Банка России снизить инфляцию до 4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Охлаждение экономики пока больше проявляет себя в производстве, чем в потреблении

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Охлаждение экономики пока больше проявляет себя в производстве, чем в потреблении

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В июле 2025 года, согласно макростатистике Росстата, экономика России в терминах «год к году» продолжила тормозить. Если за первое полугодие ВВП, по оценке статведомства, вырос на 1,2%, то за январь—июль текущего года — уже на 1,1%, подсчитали в Минэкономики, сообщив, что в июле годовой рост ВВП составил 0,4% против 1% в июне 2025 года. При этом, заметим, в министерстве перестали считать изменение ВВП в терминах «месяц к месяцу» и «квартал к кварталу» с учетом сезонности, а аналитики так и не сошлись в оценке того, состоялась ли техническая рецессия в России по результатам двух первых кварталов 2025 года или нет.

Со стороны потребления рост экономики обеспечивают капвложения и частный спрос на фоне отрицательного вклада чистого экспорта.

Впрочем, рост инвестиций — во многом статистический эффект, отмечали неоднократно эксперты, инвестпланы же (по крайней мере в промышленности) ухудшаются, в том числе, как отмечают компании, из-за жесткой ДКП. Росстат, впрочем, сообщает о продолжении увеличения капвложений (прежде всего в обработке, рознице, IT и здравоохранении) — на 1,5% во втором квартале против 8,7% в первом квартале и на 4,3% за полугодие по полному кругу организаций, даже несмотря на высокую прошлогоднюю базу (частные инвестиции выросли во втором квартале на 1,5% после 12,4% в первом и на 5,9% за полугодие в целом, фиксирует Минэкономики). По оценке аналитиков Telegram-канала «Твердые цифры», с поправкой на сезонность и календарность во втором квартале 2025 года к первому инвестиции выросли на 0,3% против снижения на 0,8% в первом квартале.

В лидерах роста вложений во втором квартале остались жилые здания и помещения (11,5% против 3,6% в первом и 17% за полугодие) и объекты интеллектуальной собственности (12,6% против 3,1% и 10,5% соответственно). Крупные и средние компании во втором квартале в основном обеспечили рост вложений (на 5,2% против 8,8% в первом и 6,5% за полгода) из прибыли. «При этом их (собственных средств.— “Ъ”) доля превысила 60% в общей структуре — наибольшее значение за более чем десятилетие»,— отмечает Минэкономики.

Между тем, исходя из данных Росстата, сами прибыли компаний продолжают снижаться.

За первое полугодие чистый финрезультат в экономике в годовом выражении снизился на 8,4%. По оценке аналитиков Telegram-канала «Твердые цифры», чистые прибыли по доле к ВВП вернулись к уровням 2017–2019 годов (см. график) и за июнь к маю 2025 года выросли на 30% с учетом сезонности и календарности после заметного охлаждения в мае.

Заметно быстрее ВВП растут не только инвестиции, но и зарплаты (с доходами), что «не очень хорошо для производительности», отмечает Игорь Полевой из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Реальная зарплата в годовом выражении увеличилась в июне на 5,1% против роста на 4,2% в мае, а за первое полугодие — на 4,1% (реальные доходы — на 6,9%). При этом в июле 2025 года безработица стабилизировалась на уровне 2,2%, а спрос на рабочую силу вновь оказался чуть выше предложения. В ЦМАКП подсчитали, что с учетом календарности и сезонности рост реальных зарплат в июне к маю составлял 0,6% против 0,5% месяцем ранее и 1,5% за апрель, что отчасти связано с торможением инфляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Рост зарплат и доходов продолжает стимулировать частное потребление, которое, исходя из данных Росстата, в целом не очень и остывает, хотя августовский отчет Банка России о потребительских настроениях указывает на их ухудшение. По расчетам Минэкономики, суммарный оборот розницы, общепита и платных услуг в годовом выражении в июле вырос на 2,2% против 1,8% в июне и на 2,4% за семь месяцев. Эта оценка совпала с оценкой ЦМАКП, по расчетам которого с учетом сезонности и календарности среднемесячный прирост частного потребления во втором квартале составлял 1,8% против 2,5% в первом квартале, но в июле к июню ускорился до 1,9% за счет роста трат на продовольствие.

Со стороны производства в годовом выражении основной вклад продолжают обеспечивать отдельные отрасли промышленности, которая, впрочем, по данным Росстата в июне и июле два месяца подряд сжималась месяц к месяцу с учетом сезонности и, вероятнее всего, продолжит сжиматься в августе. Статистики, заметим, повысили годовую оценку выпуска сектора в 2024 году на 1 процентный пункт (п. п.) — до 5,6%, снизив ее соответственно на 0,6 п. п. за первое полугодие 2025 года — до 0,8%, что лучше соотносится с конъюнктурными опросами компаний.

Как доложил вчера на совещании президента Владимира Путина с членами правительства министр финансов Антон Силуанов, рост ВВП РФ в 2025 году, согласно ожиданиям Минэкономики, составит не менее 1,5%. Оправдаются эти ожидания, однако, лишь в случае продолжающегося перегрева потребления и рынка труда.

Артем Чугунов