Точечная застройка в России достигла максимума за девять лет

Доля проектов точечной застройки в общем объеме возводимого в России жилья в июле достигла 36,5%, что является максимальным значением с 2015 года. Данные приводит Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ.РФ). Год к году показатель вырос на 0,7 п. п.

Одновременно доля крупных проектов (свыше 150 тыс. кв. м) сократилась до минимума в 11,7%.

«Девелоперы хеджируют риски за счет быстрой окупаемости и отсутствия необходимости строить социальную инфраструктуру»,— комментируют эксперты. Масштабные проекты застройщики откладывают до улучшения рыночной конъюнктуры.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дом и точка»