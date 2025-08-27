«Беспилотную опасность» ввели в Пензенской области

В девять вечера 27 августа в Пензенской области объявили режим «Беспилотная опасность». Жителей региона предупредил губернатор Олег Мельниченко.

Указанный режим подразумевает, что БПЛА ВСУ либо зафиксировали в соседних регионах, либо дроны пролетели через Пензенскую область. В граничащих с субъектом Саратовской, Ульяновской, Тамбовской и Рязанской областях, а также в республике Мордовия о беспилотниках не сообщали. Часом ранее «Беспилотную опасность» объявили в Воронежской области.

В регионе ограничили мобильную связь. Напомним, в Пензе, Заречном и других районах Пензенской области оборудовали точки с бесплатным Wi-Fi. В Пензе, в частности, можно найти интернет на улице Московская, в скверах «Копилка пословиц», имени Белинского, Славы, на площади Ленина, набережной Суры (возле монумента «Росток»), в Комсомольском парке (возле роллердрома), парках имени Ульяновых и Белинского, в аэропорту и на автовокзале.

Дарья Васенина