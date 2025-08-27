Венгрия начала судиться с ЕС из-за помощи Украине с замороженных доходов РФ

Венгрия подала иск против Европейского союза из-за решения направить доходы от замороженных российских активов на помощь Украине, сообщает издание Portfolio. Иск подан в июле. Венгерское правительство требует отмены решения Совета ЕС, принятого в мае 2024 года.

Согласно решению Совета ЕС, средства от налогообложения доходов с замороженных российских активов могут использоваться для финансирования военной поддержки Украины. Венгрия утверждает, что это решение принято без учета ее мнения и нарушает процедуры согласования.

Министр финансов США Скотт Бессент ранее говорил, что Запад может использовать замороженные российские активы в качестве переговорного инструмента с РФ. По его словам, это причина, по которой не следует сразу конфисковывать эти средства.