МЧС России усиливает аварийно-спасательную инфраструктуру в Арктике

МЧС России активно развивает систему комплексной безопасности в Арктической зоне страны. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Роман Курынин в ходе заседания Совета Морской коллегии РФ прошедшего 26 августа, в Ямало-Ненецком автономном округе.

Фото: МЧС России

«Реализация мер МЧС России позволит сформировать в Арктике целостную систему комплексной безопасности. Это обеспечит защищенность судоходства по Северному морскому пути, полный охват аварийно-спасательным присутствием всех сухопутных территорий региона и — что наиболее важно — создаст условия для безопасного и комфортного проживания граждан в арктической зоне России»,— подчеркнул в своем докладе Роман Курынин.

Отмечается, что в настоящее время для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в Арктике сформирована группировка сил и средств функциональных и территориальных подсистем РСЧС в количестве более 54 тыс. человек и 10 тыс. единиц техники, включая 52 беспилотных авиационных комплекса и 11 воздушных судов.

Для повышения доступности помощи в труднодоступных районах запланировано открытие четырех комплексных аварийно-спасательных центров — в Певеке, Тикси, Диксоне и Сабетте. По словам Романа Курынина, практика совместного дежурства спасателей и авиационных подразделений уже доказала свою эффективность и повысила скорость реагирования на нештатные ситуации.

Кроме того, в рамках дальнейшего расширения инфраструктуры в Арктике предусмотрено развертывание семи арктических авиационно-спасательных звеньев в Архангельске, Мурманске, Анадыре, а также в Певеке, Тикси, Диксоне и Сабетте. Параллельно продолжается развитие авиации МЧС как на суше, так и на водных объектах региона.

Полина Бабинцева