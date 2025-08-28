ЛДПР предложила расширить основания для лишения приобретенного гражданства

Депутаты от ЛДПР внесли 27 августа в Госдуму законопроект, расширяющий перечень оснований для прекращения приобретенного гражданства. Либерал-демократы предлагают дополнить его совершением любых преступлений против половой неприкосновенности вне зависимости от возраста потерпевшего, а также лишать гражданства РФ за торговлю людьми и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.

«Представляется обоснованным включение указанных составов в число оснований прекращения гражданства РФ, поскольку торговля людьми грубо нарушает базовые конституционные ценности — свободу и неприкосновенность личности, право на достойную жизнь и человеческое достоинство, а вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений разрушает будущее детей, способствует криминализации молодежной среды и усиливает социальную напряженность»,— говорится в пояснительной записке. По мнению авторов инициативы, лица, осужденные за совершение этих преступлений после получения паспорта РФ, «демонстрируют полное игнорирование основополагающих принципов российского общества и законодательства, что делает невозможным сохранение за ними столь значимого и ответственного статуса гражданина РФ».

Напомним, институт лишения приобретенного гражданства за совершение определенных преступлений появился в России в 2017 году, когда в профильном законе были указаны 17 составов таких преступлений. С тех пор их количество выросло до 64. По действующему закону лишиться гражданства РФ можно, например, за организацию массовых беспорядков, распространение наркотиков, террористическую и экстремистскую деятельность, участие в вооруженном мятеже и диверсии, распространение фейков о вооруженных силах, призывы к введению санкций, уклонение от прохождения военной службы, государственную измену и разглашение гостайны.

Последнее расширение этого перечня Дума произвела в июле, приняв соответствующий закон. И при его обсуждении многие депутаты говорили о том, что в будущем необходимо внести в список все преступления сексуального характера.

Ксения Веретенникова