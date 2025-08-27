В Черноземье 28 августа похолодает до +8°С ночью

В четверг, 28 августа, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется ясная погода и прохладная ночь. Температура будет варьироваться от +8°C до +22°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в течение суток преимущественно ясно, ночью температура составит +11°C, днем — +22°C.

В Воронеже ожидается ясная погода. Ночью — +19°C, днем — малооблачно, температура поднимется до +21°C.

В Курске и Орле в течение суток переменная облачность без осадков, от +10-11°C ночью до +20°C днем.

В Липецке ночью переменная облачность, до +8°C. Днем ясно, температура подрастет до +20°C.

В Тамбове ночью местами пасмурно, до +8°С. Днем прояснится — +20°С.

Анна Швечикова