С миром не приняли

В длящемся уже девять лет банкротстве ООО «Стандарт» (юрлицо бывшего нижегородского ритейлера Seven) кредиторы не смогли договориться о мировом соглашении. Ранее собственников и менеджмент компании привлекли к рекордной субсидиарной ответственности на сумму более 1 млрд руб. Компания «Паритет» скупила часть требований и предложила прекратить дело о банкротстве, договорившись о погашении долгов банкрота в течение трех лет. Против этого выступили компании Андрея Климентьева, который в 2016 году со скандалом выселял Seven из своего Нижегородского универсама. Суды согласились с его позицией, что мировое соглашение экономически невыгодно кредиторам при наличии у бывших собственников «Стандарта» активов в Нижнем Новгороде на 5 млрд руб.

Нижегородские предприниматели не смогли миром решить спор на миллиард

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Арбитражные суды отказали в утверждении мирового соглашения обанкротившегося ООО «Стандарт» (бывшая сеть магазинов Seven) с его кредиторами, одним из которых является известный предприниматель Андрей Климентьев. Дело касается его давнего бизнес-спора с бывшим партнером Евгением Осокиным, продуктовая сеть которого разорилась. В 2016 году, пытаясь добиться оплаты за аренду площадей в Нижегородском универсаме, где раcполагался Seven, Андрей Климентьев заблокировал входы в супермаркет и ограничил доступ к товарам, находившимся в торговом зале и подсобных помещениях.

Евгению Осокину пришлось забирать их с участием судебных приставов. Его торговая компания «Стандарт» задолжала поставщикам крупные суммы. В 2021 году по делу о банкротстве предпринимателя, его жену Аллу Зубкову и бывшего директора компании Татьяну Зайцеву привлекли к рекордной в Нижнем Новгороде субсидиарной ответственности на сумму 1,112 млрд руб., наложив обеспечительный арест на имущество в пределах этой суммы.

Как следует из судебной картотеки, конкурсный управляющий «Стандарта» предложил договориться миром и прекратить дело о банкротстве, погасив долги в рассрочку. Условия мирового соглашения были проработаны с ООО «Паритет», которое выкупало долги банкрота и затем инициировало проведение собраний по вопросу о заключении мирового соглашения.

По его условиям «Стандарт» предложил в течение трех лет погасить кредиторам 750 млн руб. задолженности за счет доходов от бизнес-центра на улице Родионова.

Компании Андрея Климентьева выступили против такого варианта. Оппонент указал, что доходов должника явно не хватит на ежеквартальные выплаты по долгам, а у привлеченных к миллиардной субсидиарной ответственности Евгения Осокина и его жены есть почти три десятка организаций с активами стоимостью 5,5 млрд руб. и годовой выручкой более полумиллиарда, которые с лихвой покрывают требования. Арбитражный суд согласился с этой позицией о том, что предложенные условия мирового соглашения экономически невыгодны кредиторам. Более того, суд решил, что ООО «Паритет» при подготовке мировых соглашений действует в интересах контролирующих лиц «Стандарта», злоупотребляя правом по отношению к кредиторам должника.

«Паритет» обжаловал судебное решение, отказавшее в утверждении мирового соглашения. Господин Осокин в своем отзыве также утверждал, что нижегородский арбитраж сделал голословные выводы о его аффилированности с этой компанией.

Однако вторая судебная инстанция оставила решение в силе.

Предположения о том, что «Паритет» добивается заключения мирового соглашения в интересах Евгения Осокина, Аллы Зубковой и Татьяны Зайцевой, «не привели к принятию незаконного судебного акта», указал апелляционный суд, также посчитавший предложенные условия невыгодными для кредиторов.

Комментируя эти решения, Андрей Климентьев сообщил, что банкроту надо погасить миллиардную задолженность: «Пусть они вернут деньги, и тогда дело прекратят». Получить комментарии Евгения Осокина не удалось.

Сторонние юристы, наблюдающие за этим спором, отметили, что метод скупки на стороннюю компанию долгов банкрота, чтобы вывести его учредителей из-под финансовой ответственности, себя не оправдал: эти вложения были потрачены зря.

Иван Сергеев