Из бюджета Пермского края выделят 3,5 млн рублей на Гранд-финал Winline Лиги 3x3

Пермский край планирует выделить из бюджета 3,5 млн руб. на проведение международных соревнований «Гранд-финал» Winline Лиги 3х3 по баскетболу. Мероприятие пройдёт на пермской эспланаде 30 и 31 августа. Об этом сообщает «Новый компаньон».

Данная сумма будет использована на проведение самого соревнования, церемонию открытия, награждение, выдачу полиграфической и сувенирной продукции, а также на работу по подготовке и уборке места проведения соревнования, информационное сопровождение и услуги автотранспорта.

На эспланаде установят восемь мобильных трибун на 74 места и две — на 30 мест, также будет доставлено шесть быстровозводимых шатров, оградительные столбики, монтаж кортов, рабочий инвентарь и 2 тыс. бутылок воды по 0,5 л. Подрядчик должен организовать монтаж оборудования Российской Федерации баскетбола. На площадке будут работать ведущие, диджей, комментаторы, инженеры и волонтеры. Само место проведения соревнований будет обеспечено доступом к Интернету.

Соответствующая закупка была объявлена 27 августа. Подрядчика определят 29 августа, а срок окончания работ назначен на 1 сентября.

За главный приз в Перми поборются восемь лучших команд Winline Чемпионата России 3x3, а также шесть команд, получивших специальные приглашения (из России, США, Сербии, Словении и Мадагаскара). Посещение игр — бесплатное.

Гранд-финал Winline Лиги 3х3 впервые был проведен в прошлом году в Екатеринбурге. Тогда в мужской категории победила московская «Руна».