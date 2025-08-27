Рост ВВП России достиг 1,1% за 7 месяцев с начала года

Рост ВВП России по итогам 7 месяцев 2025 года составил 1,1%. Как сообщили в отчете Минэкономразвития, в июле рост сократился до 0,4% по сравнению с июльским показателем в 1,0%. Незадолго до этого Росстат предварительно оценил рост ВВП России во втором квартале на уровне 1,1%, после 1,4% в первом квартале.

За 7 месяцев с начала года рост промышленности в России составил 0,8%, следует из данных отчета. Обрабатывающая промышленность увеличилась на 3,3%. Большой вклад в ее динамику внес выпуск машиностроительного комплекса, который вырос в июле на 10,6% после июньского показателя 2,7%. С начала 2025 года также заметно увеличились объемы транспортного машиностроение (+31,8%) и металлургического комплекса (+1,8%).