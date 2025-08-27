Задержан член Общественной палаты Карелии Леонид Зябкин

В Карелии задержали члена Общественной палаты (ОП) республики Леонида Зябкина. Как сообщил источник ТАСС, его подозревают в совершении развратных действий в отношении малолетних.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Зябкин

Фото: Общественная палата Республики Карелия Леонид Зябкин

По данным агентства, фигуранта отправили под стражу на два месяца. Официальной информации по делу пока нет.

Согласно информации с сайта ОП Карелии, господин Зябкин занимает пост зампредседателя патриотического движения «Карельский фронт». Он также руководит подростковым клубом «Энергия», центром первой помощи «Авиценна» и командует поисковым отрядом «Феникс».

Никита Черненко