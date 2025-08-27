Песков назвал беспрецедентным предстоящий визит Путина в Китай

Президент России Владимир Путин готовится к визиту в Китай и участию в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что поездка в Китай будет беспрецедентной.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 4 по 5 сентября. Владимир Путин примет участие в пленарном заседании 5 сентября. «До этого состоится совершенно беспрецедентный визит Путина в Китай, к которому сейчас активно ведется подготовка»,— сказал Дмитрий Песков.