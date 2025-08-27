Ментальное здоровье играет в плюс

Люди с устойчивой психикой чаще становятся инвесторами. Исследователи университета Мюнстера утверждают, что есть прямая зависимость между ментальным здоровьем и активностью на фондовом рынке. Для инвестиций, по мнению ученых, нужна стабильная психика. Люди же с тревожностью или депрессией либо редко заходят на биржу, либо не могут на ней удержаться. Таким игрокам может мешать излишняя пессимистичность, самокритичность и страх риска, из-за которых они недооценивают выгоду от участия в торгах и не готовы держать волатильные активы.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Однако их действия позволяют более уравновешенным трейдерам зарабатывать на ожиданиях, заметил инвестбанкир Евгений Коган: «На фондовом рынке людям с нестабильной психикой делать нечего, потому что они чаще всего превращают его в казино: сейчас я поставлю на всю "котлету", да еще с "плечом". А когда что-то не выходит, начинаются полеты трубок и так далее. Все равно это эмоции, какие-то неожиданные события. Часто это ситуации, когда что-то пошло против тебя, и на фондовом рынке долго и успешно работать может только тот, кто ведет себя абсолютно системно, не нарушая правила риск-менеджмента.

Самые лучшие инвестиции — когда нет у тебя эмоций: ну какие-то бумаги сегодня выросли, завтра упали. И что? Ты работаешь на три, пять, десять лет вперед.

Не зря Уоррен Баффетт говорил, что фондовый рынок — это место, где деньги нетерпеливых переходят к терпеливым. Как работают люди с шизофреническим типом характера? Им сказали, что надо купить какие-то бумаги, вот сосед на них заработал, инвесторы и побежали. Но завтра рынок падает, в истерике человек кричит, что все пропало, и продает активы. Спокойный игрок ждет. Видит, что, например, есть хорошая бумага, которая явно по этой цене привлекательна, он, никуда не спеша, ее приобретет. Потом она взлетит в цене, он ее продаст».

Как обращают внимание авторы исследования, особенно остро вопрос психологического здоровья стоит для поколения инвесторов-зумеров. По оценкам одного из крупнейших американских банков JPMorgan Chase, сегодня более чем у трети держателей карт к 25 годам есть инвестиционный счет. Работа с психологом молодым игрокам действительно не помешает, иначе на рынке они не продержатся, считает экономист, управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский: «Это поколение очень сильно разбалованное, они в тепличных условиях росли, не готовы к реальной жизни и стрессам. Но сейчас на них навалилось много всего, и они, на мой взгляд, чаще всего неудачи воспринимают персонально и вместо того, чтобы делать работу над ошибками, начинают искать виновных. По своему опыту могу сказать, что с течением времени вырабатывается такое философское отношение.

Скорее убытки — это способ разобраться, в чем здесь дело, нежели повод для депрессии и паники. В начале может быть так, что каждая неудача для такого инвестора выглядит как некий шок.

Впору и расстроиться, и посыпать голову пеплом. Люди, которые начинают торговать, заходят на этот рынок с уверенностью, что им непременно повезет, они насмотрелись каких-то роликов, уже сформировав определенное видение, как все это должно происходить на основании лживых и нечестных источников. И поэтому завышенные ожидания — это работа для психологов».

Нарушения психического здоровья у нового поколения инвесторов придется учитывать брокерам и банкам, делают вывод немецкие ученые. Для привлечения и удержания трейдеров нужно будет вкладываться не в развитие финансовой грамотности, а в поддержание ментального состояния и уверенности клиента.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анжела Гаплевская