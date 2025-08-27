ПСБ Private Banking вошел в топ-5 российских банков для состоятельных клиентов и в категорию «золото», по версии рейтинга Forbes. Эксперты дали высокую оценку качеству банковских и инвестиционных сервисов, а также отметили активное развитие альтернативных инвестиций и гибкие условия обслуживания. Важную роль в высокой оценке сыграли эксклюзивные инвестиционные продукты от дочерней управляющей компании и экспертные консультации, индивидуальные стратегии преемственности капиталов и полный спектр нефинансовых сервисов для сопровождения всех членов семьи VIP-клиентов.

В Швеции с 2026 года хотят отменить запрет на добычу урана, заявили в Министерстве климата и окружающей среды. Этот вопрос рассмотрят завтра на заседании кабинета министров, а дополнение к закону вступит в силу 1 января 2026 года. Правительство также предлагает не допустить распространения на этот вопрос «муниципального вето», решение о применении которого могут принимать администрации коммун. Швеция запретила добычу урана в 2018 году.

США пока не рассматривают приобретение доли в Nvidia, сообщил министр финансов США Скотт Бессент. Ранее глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет подтвердил, что правительство США может и будет приобретать доли в частных компаниях, следуя примеру недавней сделки с технологической корпорацией Intel.