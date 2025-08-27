Пентагон: СВО не ослабило ядерный потенциал России

Генерал-лейтенант ВВС США Эндрю Гебара заявил, что ядерный арсенал России после начала специальной военной операции не сократился. Наоборот, отметил господин Гебара, в течение долгого времени его модернизировали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«И если вы спросите меня, были ли они ослаблены из-за Украины? По большей части нет. Средства на ядерное сдерживание по-прежнему выделяются, и это имеет приоритет над делами, касающимися Украины»,— сказал господин Гебара на видеосеминаре американского Института аэрокосмических исследований им. Митчелла (цитата по ТАСС).

Эндрю Гебара уже упоминал мощный ядерный потенциал России в 2024 году. Тогда он направил правительству США заявление, в котором назвал российский ядерный арсенал «крупнейшим и самым разнообразным» в мире. Он отмечал, что Соединенные штаты значительно отстают по этому вопросу и «находятся только в начале ядерной модернизации».