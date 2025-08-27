В Кабардино-Балкарии раскрыли двойное убийство 40-летней давности

В Кабардино-Балкарии следователи завершили расследование двойного убийства, совершенного в Нальчике в мае 1984 года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Благодаря современным методам ДНК-анализа правоохранителям удалось установить причастность к преступлению 67-летнего мужчины, проживающего в другой стране. По данным следствия, в мае 1984 года обвиняемый приехал в Нальчик для расправы с новой семьей своего отца. В отсутствие отца подозреваемый зашел в квартиру и нанес несколько смертельных ударов ножом жене отца, а после и задушил 15-летнюю дочь женщины от первого брака.

В 2024 году подозреваемому заочно предъявили обвинение и заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, а также объявили в межгосударственный розыск. В июле 2025 года обвиняемый был задержан и экстрадирован в Российскую Федерацию.

Константин Соловьев