СКР установит причины получения травм детьми на батуте, который сдуло ветром в Уфе

Ленинский межрайонный следственный отдел по Уфе возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиями безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии.

Сегодня из-за порыва ветра опрокинулся батут на детской игровой площадке на улице Летчиков в микрорайоне Затон. В тот момент на нем находились двое детей. Одного пришлось доставить в больницу.

Прокуратура Башкирии проводит собственную проверку инцидента. По ее данным, батут был установлен незаконно.

Олег Вахитов