Среднероссийского уровня обеспеченности финуслугами в новых регионах России планируется достичь к 2030 году, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. Он отметил, что ПСБ стал первым банком, который начал оказывать услуги населению и бизнесу в этих субъектах. Гражданам предоставляется не только банковское, но и расчетное обслуживание и страховые услуги. 3 тыс. семей из новых регионов воспользовались льготными ипотечными программами. Клиентами ПСБ в новых субъектах стали более 3 млн физических лиц и свыше 100 тыс. компаний, заявил глава ПСБ Петр Фрадков на выездной бизнес-конференции «Побеждай, Ставь Большие цели»

Ошибки в работе приложения «Лэтуаль» на iPhone устранены, новая версия уже доступна для скачивания в App Store. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале. Ранее стало известно, что приложение компании после обновления до версии 2.25.1 провоцирует серьезные сбои в работе iPhone. Торговая сеть направила официальный запрос в Apple с просьбой устранить проблему на их стороне.

Голливудский актер Стивен Сигал открыл в России новый бизнес. Его компания «Хикари» зарегистрирована в 26 августа. Ее специализация — консультирование в области коммерческой деятельности и управления, а также торговля продуктами, одеждой, продажа самолетов и научные исследования в нанотехнологиях. Сигал — гражданин России с 2016 года. Ранее у него было компания «Пять элементов».