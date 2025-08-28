«Единорогов» выбирают по искусственному интеллекту

По состоянию на июнь 2025 года в мире было 1711 компаний-«единорогов», причем их прирост замедляется. Эксперты Российской кластерной обсерватории (РКО) Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ на основе данных компаний Crunchbase и CB Insights подсчитали, что по сравнению с июнем прошлого года их стало больше лишь на 53, что в 2,4 раза меньше, чем в 2024 году (127), вчетверо — по сравнению с 2023 годом (229) и в шесть раз — относительно 2022 года (340).

Поясним, «единорогом» принято называть стартап, который не более чем за десять лет с момента основания достиг оценки в $1 млрд, не вышел на биржу и остается в собственности своих создателей не менее чем на три четверти. Как отмечают в РКО, наличие «единорогов» в мире считается признаком эффективности национальной инновационной системы. В РФ таких компаний нет.

Впервые с 2021 года в шести из пятнадцати стран-лидеров, на которых приходится 93% всех «единорогов», число таких компаний сократилось. Это, в частности, Китай (минус 8), Израиль (минус 4), Франция (минус 3), Австралия и Индия (по минус 2), а также Южная Корея (минус 1). Вместе с тем в США число «единорогов» выросло на 55 — страна возглавляет рейтинг по числу таких компаний (836 в 2025 году). На втором месте Китай (342), на третьем — Индия (89). За ними следуют Великобритания (70) и Германия (42).

Эксперты отмечают, что инвестиции в «единорогов» восстанавливаются быстрее, чем венчурный рынок в целом. С июля 2024 года по июнь 2025 года вложения в них выросли в 2,5 раза в годовом выражении, до $152,7 млрд, в то время как общий объем венчурных инвестиций вырос только на 17%, до $462,2 млрд. Кратно (почти вчетверо) нарастили инвестиции в «единороги» США — до $129,6 млрд, в результате чего доля этой страны в общем объеме финансирования увеличилась с 53,8% до 84,8%.

Инвестиции в компании, занимающиеся технологиями искусственного интеллекта, растут: в общем объеме финансирования доля таких стартапов в первом полугодии 2025 года составила 80,4%, тогда как до 2023 года — лишь 12,3%. По словам замдиректора РКО Кирилла Тюрчева, увеличение объемов вложений на фоне сокращения прироста новых «единорогов» говорит о качественном изменении стратегии венчурных инвесторов — переходе от широкого портфельного подхода к концентрации ресурсов на наиболее перспективных проектах.

Венера Петрова