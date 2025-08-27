На Бали миграционные патрули начали проверят паспорта туристов

Сотрудники миграционного патруля острова Бали начали проверять паспорта у иностранцев. Они спрашивают у туристов, откуда они приехали, сколько дней они находятся на острове и в чем цель их визита, следует из ролика Министерства иммиграции и исполнения наказаний Индонезии в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Одна из важных задач иммиграционных сотрудников на местах — проводить выборочные проверки нерезидентов на Бали <…>. Цель этой проверки — убедиться, что каждый нерезидент соблюдает правила и положения иммиграционной службы»,— отметили в публикации.

На видео сотрудники миграционной службы проверяют туристов на пляже Нуса-Дуа. По данным The Bali Sun, отряды из 100 сотрудников будут патрулировать самые густонаселенные пляжи острова.

Проверку документов на Бали организовали на фоне нарушений визового режима. В начале августа главное управление по делам иммиграции Индонезии создало патрули, чтобы следить за соблюдением иностранцами закона.