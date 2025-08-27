В Томске к 2027 году запустят серийное производство алмазных сплиттеров

Ученые Томского политехнического университета совместно с компанией ООО «Научные приборы и системы» намерены запустить на базе особой экономической зоны «Томск» к 2027 году высокотехнологичное производство сплиттеров. Устройства будут изготовлены на основе искусственных алмазов, их используют для разделения синхротронного пучка для установок поколения 4+.

«В настоящее время разработки находятся на этапе теоретических фундаментальных исследований, определены основные узлы и требования к системе, есть понимание со стороны разработчиков Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ). Кроме того, перед нами стоит задача разработать продукт с перспективой экспорта. На первом этапе мощность производства составит около 100 единиц в год — для нужд СКИФа», — рассказал «Ъ-Сибирь» на полях форума «Технопром-2025» и.о. ректора Томского политехнического университета Леонид Сухих.

По его словам, инвестиции в производство предполагаются на паритетной основе, будет создано совместное предприятие. Стоимость стороны не раскрывают. Предприятие также будет поставлять алмазные сплиттеры для проектов источника синхротронного излучения с лазером на свободных электронах «Сила», разработка которого ведется силами Курчатовского института.

Лолита Белова