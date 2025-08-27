«Крылья Советов» в серии пенальти победили «Динамо» в матче Кубка России
В матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Крылья Советов» сыграли с московским «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Солидарность Самара Арена».
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Основное время игры завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти самарцы победили со счетом 5:4. Не реализовал одиннадцатиметровый удар защитник «Динамо» Николас Маричаль.
После трех матчей «Крылья Советов» лидируют в группе B с шестью очками. «Динамо» занимает второе место с четырьмя баллами.