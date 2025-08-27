Отдохнул и за карел

Бывший депутат Госдумы, владелец пермского горнолыжного курорта «Иван-гора» Дмитрий Сазонов стал соучредителем карельской компании «Тохмайоки парк». Организация, названная в честь реки, проходящей по туристическому парку «Рускеала», ведет гостиничную деятельность. Компаньонами Дмитрия Сазонова стали владелец питерской консалтинговой компании Николай Пеннер и председатель исполкома общероссийской организации «Национальный Дельфийский совет России» Владимир Понявин. Господин Сазонов деталей гостиничного объекта пока не раскрывает, но говорит, что он находится на этапе проектирования. Эксперты обращают внимание на туристический бум, охвативший Карелию. По мнению собеседников, заинтересованность инвестора в развитии гостиничных объектов в регионе Тохмайоки объясняется такими факторами, как стабильно высокий, растущий турпоток, дефицит инфраструктуры и короткий сезон окупаемости.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Сазонов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Дмитрий Сазонов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Бывший депутат Госдумы от Пермского края, бизнесмен Дмитрий Сазонов стал соучредителем карельской гостиничной компании «Тохмайоки парк». Как указано в сервисе «СПАРК-Интерфакс», 20 августа господин Сазонов вместе с председателем исполкома общероссийской организации «Национальный Дельфийский совет России» (соревнования в разных областях искусства) Владимиром Понявиным получили в уставном капитале ООО «Тохмайоки парк» по 25%. Еще 50% долей приходится на Николая Пеннера, собственника питерского ООО «Юкон Спб» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления). Изначально именно Николай Пеннер в 2023 году создал «Тохмайоки парк», а его сын Гергард Пеннер возглавил организацию.

Дмитрий Сазонов пояснил «Ъ-Прикамье», что развитие туристической рекреационной деятельности — сфера его постоянных интересов. «Я не ограничиваюсь одним проектом, мне разные проекты предлагают. Среди них я смотрю наиболее перспективные и, самое главное, чтобы они совпадали с моими возможностями по развитию»,— сообщил собеседник. Про вхождение в состав учредителей «Тохмайоки парка» Дмитрий Сазонов пока говорить не стал, отметив, что сейчас инициатива находится на этапе проектирования. В проекте будут учтены все предложения его участников, добавил бизнесмен. Николай Пеннер не стал говорить по телефону, сославшись на отпуск.

Дмитрий Сазонов в 2012–2016 годах возглавлял Пермское региональное отделение «Опоры России», в 2014–2016 годах был председателем комиссии по развитию малого и среднего бизнеса Общественной палаты РФ, а также занимал пост сопредседателя регионального штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ). В 2016–2021 годах являлся депутатом Госдумы РФ. В качестве ИП господин Сазонов ведет деятельность спортивных объектов, а также владеет ООО «Оздоровительный комплекс „Иван-гора“». Компания управляет горнолыжным курортом в селе Гамово.

Николай Понявин, председатель исполкома Национального Дельфийского совета России, является также руководителем некоммерческой ассоциации «Международный Дельфийский комитет» и ООО «Дирекция Дельфийских игр».

Николай Пеннер в качестве ИП не зарегистрирован. До 2012 года учредитель «Юкон СПб» являлся собственником позднее ликвидированного ООО «Юкон» (сфера деятельности не указана).

Город Кемь (население более 10 тыс. человек), в котором зарегистрировано ООО «Тохмайоки парк», располагается на берегу одноименной реки, у ее впадения в Белое море. Река Тохмайоки, фигурирующая в названии компании, протекает в России, в том числе через горный парк «Рускеала». Известный туристический объект основан на месте заброшенного мраморного месторождения в Сортавальском районе. Там имеются туристические тропы, кафе и зоны отдыха, историко-культурный центр.

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова обратила внимание, что в последние годы Карелия переживает туристический бум. Рускеала уже стала одной из самых узнаваемых достопримечательностей России, что подтверждается ростом турпотока и постоянными очередями туристов. Река Тохмайоки проходит через наиболее живописные населенные пункты региона, включая саму Рускеалу, что делает территорию крайне привлекательной для развития туристической инфраструктуры. По словам госпожи Владимировой, высокий туристический потенциал региона обусловлен, прежде всего, близостью к Санкт-Петербургу (дорога занимает около четырех часов). Территория доступна для однодневных поездок и коротких туров выходного дня, которые организуют экскурсионные компании. «В этой связи заинтересованность инвестора в развитии гостиничных объектов в регионе Тохмайоки объясняется такими факторами, как стабильно высокий и растущий турпоток. Кроме того, имеет место относительно короткий сезон окупаемости — основной поток туристов концентрируется в теплые месяцы, что позволяет получать высокую загрузку и соответствующие доходы в летний период. Дефицит качественного размещения создает благоприятные условия для новых игроков на рынке гостиничных услуг»,— комментирует эксперт. Управляющий партнер IPM Consulting добавила, что с учетом стоимости строительства гостиничных объектов в Карелии (от 75 тыс. руб. за 1 кв. м для бюджетных каркасных конструкций до 200 тыс. руб. за 1 кв. м кирпичного здания) и других статей расходов стройка может перейти предел в 2 млрд руб. и более.

Владелец отелей New Star и City Star Александр Полев отметил, что в связи с закрытием внешних туристических рынков для РФ многие теперь выбирают поездки по России. Однако отдых внутри страны дорогостоящий, в том числе в гостиницах. К примеру, в Перми себестоимость строительства гостиничных площадей составляет около 300 тыс. руб. за 1 кв. м. В других регионах России стоимость возведения таких объектов, по мнению отельера, не меньше, а в территориях с затрудненной логистикой — выше. «Кроме того, чтобы гостиничный объект приносил деньги, надо жить в этой локации и работать в ней. Важно контролировать деятельность такого комплекса. Если не будешь сам управлять гостиницей, то прибыли в этом проекте не будет»,— считает господин Полев.

Евгения Ахмедова