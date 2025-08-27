ЮГК удержала добычу

ЮГК увеличила производство золота в первом полугодии 2025 года на 2% год к году, до 5,5 тонны, сообщила компания. Рост обеспечили предприятия группы в Красноярском крае и Хакасии, которые нарастили добычу на 28%, до 4 тонн.

В ЮГК уточнили, что в Красноярском крае производство выросло благодаря месторождению Высокое, запущенному в мае 2024 года, а в Хакасии — за счет стабилизации производственных процессов и выхода на проектную мощность третьей линии ЗИФ. Предприятия на Урале снизили добычу на 35%, до 1,5 тонны, после приостановки горных работ на карьерах со стороны Ростехнадзора во второй половине 2024 года.

Президент ЮГК Семен Гринько отметил, что менеджмент компании проводит комплексный аудит производственной деятельности, результаты которого будут раскрыты.

В июле 67,2% акций ЮГК перешли в собственность государства после того, как суд конфисковал пакет у бывшего владельца компании Константина Струкова по иску Генпрокуратуры. Еще 22% в компании владеет «ААА Управление капиталом», входящее в группу Газпромбанка. В августе замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщал, что государство планирует продать акции ЮГК структуре Газпромбанка.

К 18:00 27 августа акции ЮГК на Московской бирже подешевели на 0,8%, до 0,5755 руб. за бумагу, капитализация компании составляла около 128,3 млрд руб.