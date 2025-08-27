Пентагон: США могут нарастить ядерный арсенал после истечения ДСНВ

После истечения срока Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в феврале 2026 года США могут нарастить свой ядерный арсенал. Об этом заявил заместитель начальника штаба ВВС по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции Эндрю Гебара.

«После истечения срока договора русские больше не обязаны сохранять количество ядерных арсеналов на уровне соглашения. На основании этого, президент (Дональд Трамп.— ''Ъ'') решит сохранить наш на нынешнем уровне или изменить»,— сказал Эндрю Гебара на мероприятии института Митчелла (цитата по «РИА Новости»). При этом он подчеркнул, что Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы заключить новую сделку о контроле над вооружениями.

Владимир Путин в феврале 2023 года объявил о приостановке участия России в ДСНВ, в том числе из-за неисполнения Соединенными Штатами положений договора. Госдеп США, в свою очередь, говорил о нарушениях ДСНВ со стороны России, однако призывал возобновить диалог. Российская сторона допускала восстановление контактов по этому вопросу после смены американской администрации.

Дональд Трамп говорил, что хотел бы совместно с Россией и Китаем договориться о сокращении ядерных вооружений. Президент РФ Владимир Путин допускал, что в случае успешного урегулирования российско-украинского конфликта Москва и Вашингтон выйдут на договоренности по стратегическим наступательным вооружениям.

Лусине Баласян