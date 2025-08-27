Роуминг по-египетски

Российские туристы в Египте продолжают жаловаться на блокировку телефонов. Из-за новых правил у владельцев местных сим-карт полностью пропадает связь. Речь идет о законе, который Каир ввел в начале года. В нем говорится, что все телефоны должны пройти официальную регистрацию. Без нее устройство отключат от местных сотовых сетей через 90 дней, и смена сим-карты не поможет: блокировка накладывается на сам гаджет. Он не сможет нормально работать в Египте. Власти объясняют эти правила борьбой с незаконным ввозом техники, но на практике меры отразились и на туристах. С ограничениями столкнулись прежде всего россияне, которые въехали в страну повторно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Большинство туристов не знакомы с правилами, а туроператоры о рисках не предупреждают, говорит Людмила, у которой после второй поездки в Египет телефон тоже заблокировали: «В феврале я приехала с гаджетом, рассчитанном на две сим-карты, который у меня на данный момент заблокирован в стране. Тогда я поставила карточку местного оператора, и меня все отработало прекрасно. Тур был рассчитан на 12 ночей, то есть я даже визу не покупала. Второй раз я прилетела в конце мая. Я также купила египетскую симку, поставила ее в телефон. Двое суток он проработал, приходили SMS о том, что я должна его зарегистрировать. Но я не планировала оставаться на 90 дней, так что сообщение проигнорировала и делать этого не стала. А через двое суток у меня слот, в который я поставила местную симку, перестал видеть сеть. Полдня помучилась, пыталась связаться с провайдером. Где-то в июне появились первые сообщения о том, что туристов блокируют.

На этой неделе я лечу в третий раз в Египет и буду пробовать заблокировать этот номер. Мне было сказано, что я должна по прилету обратиться в таможенную службу для решения вопроса. Туристы от этого на самом деле очень серьезно страдают. В чатах по отелям уже достаточно много встречалось сообщений о блокировках. Многие это воспринимают, как поломку смартфонов.

Туроператоры говорят о том, что этой проблемы нет, но это не так. Туристов нужно об этом просто заранее предупреждать».

В Управлении по развитию туризма Египта утверждали, что зарегистрировать телефон нужно только тем, кто приезжает в страну с двумя телефонами и дольше, чем на 90 дней. Но в соцсетях жалуются, что система не проверяет, сколько гаджетов у человека на самом деле, и отсчет просто начинается с момента, когда в телефон попадает египетская сим-карта. При этом местные службы допускают и снятие блокировки мобильной связи как в отделениях аэропорта, так и через приложения операторов. Подробнее о регистрации телефона рассказал Алексей, который находится в Египте и знаком с процедурой:

«Власти приняли этот закон для защиты внутреннего рынка от телефонов, ввозимых по "серым" схемам. В результате они вынуждают всех въезжающих туристов либо пользоваться телефонами ограниченное время, либо их зарегистрировать. Причем мера никак не связана с путешественниками, просто под видом туристов люди могут вывозить телефоны для продажи. Чтобы этого не случилось, введена схема: через 90 дней после первой активации египетской симки в случае несоблюдения закона телефон блокируется сам. После вывоза за границу, возвращения в Россию он заработает, но для Египта будет заблокирован.

Избежать неприятностей можно путем бесплатной регистрации одного телефона в аэропорту. Надо найти специального сотрудника в зоне досмотра багажа, дать ему телефон, паспорт и попросить ее провести.

Второй способ — это уплата налога на второй и более телефон, или если по какой-то причине регистрация в аэропорту не произошла. В этом случае требуется оплатить налог в размере 38% от рыночной стоимости гаджета в Египте. Турист, первоначально приехавший в страну, может ничего не опасаться и даже ничего не регистрировать, потому что 90 дней его телефон будет работать. Но если он решит совершить еще один визит сюда, скажем, через полгода, то может случиться так, что смартфон уже будет заблокирован, потому что 90-дневный счетчик начнет с момента первой активации египетской симки в мобильной сети. Роуминговая карточка будет работать и дальше, и на аппараты, которые никогда не работали с египетской сим-картой, данные меры не распространяются».

Ранее Ассоциация туроператоров России уточняла, что телефоны с отечественными сим-картами в роуминге не попадают под новые таможенные правила.

Егор Парфенов