МИД Армении отверг требования Азербайджана об изменениях в конституцию

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что страна не обязана изменять конституцию по требованию Азербайджана. В интервью Общественному телевидению он подчеркнул, что этот вопрос не поднимался в Вашингтоне, и Армения не обязана вносить изменения в основной закон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Азербайджан заявлял о готовности подписать мирный договор с Арменией при условии исключения из армянской конституции упоминания Декларации независимости, в которой есть пункт о Карабахе. Однако армянские власти утверждают, что не намерены выполнять это требование.

Премьер-министр Никол Пашинян и другие чиновники сообщали о возможных изменениях в конституцию, но настаивали, что это не связано с требованиями Баку. Армянская оппозиция считает, что господин Пашинян делает уклончивые заявления, и внесение изменений в конституцию может быть выполнением условий Азербайджана.