Иноагентам в Крыму не место. Парламент республики призвал местные власти навести порядок в среде уличных музыкантов. Речь идет о том, чтобы запретить песни авторов, попавших в черные списки, а также недружественных иностранных исполнителей. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что выполнить это указание будет непросто.

Государственный совет Крыма рекомендовал муниципальным образованиям запретить уличным музыкантам исполнять песни артистов, признанных Минюстом РФ иноагентами, а также «граждан иных государств, совершающих в отношении России недружественные действия». Спикер, вернее, председатель республиканского законодательного органа Владимир Константинов объяснил подобную меру «необходимостью очистить наше культурное пространство от разного рода предателей».

Есть некоторые основания предполагать, что инициатива крымских парламентариев вполне может быть поддержана на федеральном уровне. Если так, то главам муниципальных образований придется непросто. Есть большой риск, что такой жанр, как уличные выступления, придется и вовсе свернуть. Главная проблема в том, что число иноагентов и других врагов множится в геометрической прогрессии — буквально каждую пятницу. Как за всем этим уследить чиновнику и тем более простому музыканту, далекому от политики? Вроде бы вчера был еще достойный член общества, а сегодня уже нежелательный элемент.

И кто такие граждане иных государств, которые совершают в отношении РФ недружественные действия? В «иных государствах» много народу живет, попробуй понять, кто из них друг, а кто враг. Например, Соединенные Штаты Америки: позиция этой страны в отношении России меняется — к власти пришли конструктивные силы. Как быть с джазом, рок-н-роллом и прочими элементами сладкой буржуазной жизни?

Как видно, предстоит большая работа. Как минимум нужно подготовить соответствующие запретительные списки и разослать их на места. Кроме того, их необходимо оперативно обновлять, чтобы не допустить невольного проникновения крамолы на улицы российских городов. И, конечно же, необходим контроль над исполнителями. А это ведь целая индустрия: нужно нанимать новый штат, соответственно, выделять бюджеты.

Также нужно напомнить, что с 1 сентября магазины, которые продают книги иностранных агентов, не смогут претендовать на поддержку муниципалитетов. Это значит, что они не смогут работать с бюджетными организациями, соответственно, получать от них финансирование. Это называется «можно, но нельзя». Официального запрета нет, но лучше не рисковать. Однако есть проблема: допустим, на прилавке лежит некая книга и пользуется спросом. Но вот наступает пятница, и автор попадает в черный список. И что же делать предпринимателю? Оперативно снимать с продажи? Но он ведь договор заключил, могут быть судебные последствия. Получается, что экономике вред. В целом странно, что у нас так много иностранных агентов, и число их постоянно множится. Сложно на все это однозначно ответить.

Дмитрий Дризе