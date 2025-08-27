В Нововоронеже успешно завершился первый Тур возможностей в рамках проекта «Гостеприимные города Росатома»

Молодые специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы и Иваново приехали в Нововоронеж, чтобы поближе познакомиться с его достопримечательностями, культурой и градообразующими предприятием — Нововоронежской АЭС.

Фото: предоставлено участниками проекта

Четырехдневная программа состояла из экскурсий по спортивно-оздоровительному комплексу «Атом Арена» с соревнованиями по текболу, Государственному археологическому музею-заповеднику «Костенки» с археологическим мастер-классом, интерактивной экспозиции Информационного центра Нововоронежской АЭС, а также встречи с руководством города и НВ АЭС и с кадровыми специалистами городских организаций.

«Я провела четыре дня в Нововоронеже и была приятно удивлена. Он произвёл впечатление чистого, современного и экологичного города. Видна забота администрации о его развитии, а местные жители оказались очень приветливыми. Изначальные опасения, связанные с близостью АЭС, полностью развеялись после посещения информационного центра. Нововоронеж показался мне идеальным местом для семейной жизни: предприятие обеспечивает социальную поддержку, что делает его привлекательным и для молодых специалистов», — поделилась впечатлениями участник тура, студентка РТУ МИРЭА Анна Селиверстова.

Фото: Роман Пышкин, Управление коммуникаций НВ АЭС

Всего в этом году планируется четыре таких тура с участием молодёжи профильных специальностей, необходимых городу. Участниками станут не только выпускники учебных заведений из различных регионов страны, но и семьи, которые смогут узнать, как и где в городе можно жить, работать и развиваться.

Туры возможностей проводятся в рамках стартовавшей в 2024 году отраслевой программы «Гостеприимные города Росатома». В прошлом году Нововоронеж посетили эксперты для оценки туристического потенциала города, по итогам визита в Нововоронеже было сформировано гостеприимное сообщество и туристические маршруты. Наряду с Нововоронежем в число пилотных городов в 2025 году вошли Певек и Билибино (Чукотский автономный округ), Советск (Калининградская область) и Сосновый Бор (Ленинградская область), примкнув к Волгодонску, Полярным Зорям и Удомле. Проект реализуется при поддержке программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие».

Справка:

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Россия продолжает развитие внутреннего промышленного туризма. Согласно «Стратегии развития туризма в России до 2035 года», промышленный туризм – это посещения и мероприятия на объекте, которые позволяют посетителям понять процессы и секреты производства, относящиеся к прошлому, настоящему или будущему. С 2020 года Агентство развития внутреннего туризма совместно с российскими регионами при поддержке Минпромторга России запустило инициативу по развитию промышленного туризма – «Открытая промышленность». В настоящее время в нее вовлечены более 50 российских регионов и более 400 предприятий.