Краткая опись активов Юрия Кузнецова

В ходе обысков у Юрия Кузнецова и его родственников были изъяты наличные на сумму 189,1 млн руб. (в том числе $422,8 тыс. и €304 тыс.) и деньги на семи банковских счетах в общей сумме 56,9 млн руб.

Также в доход РФ потребовали изъять следующее имущество.

Четыре земельных участка общей площадью более 5 тыс. кв. м: три в Подмосковье, один в Краснодаре; два помещения в Москве (зарегистрированы на дочерей); здание в Краснодаре площадью 1125,2 кв. м (зарегистрировано на жену); здание в Подмосковье площадью 308,4 кв. м (зарегистрировано на дочь). Кроме того, три объекта незавершенного капитального строительства общей площадью 1,3 тыс. кв. м в Подмосковье.

Два автомобиля: BMW Е70 Х5 хDrive 30d Luxury 2012 года выпуска и ГАЗ-21Р 1969 года выпуска.

Коллекция более чем из 170 редких и памятных монет, среди которых есть 55 золотых монет Банка России номиналом 10 руб. в честь 100-летия выпуска советского золотого червонца, 4 монеты из серебра «Отечественная война 1812. 1 доллар Ниуэ», монета номиналом 3 руб. «Крещение Алании» и монета с изображением трех обезьян Year of the Monkey.

97 ювелирных изделий из золота и серебра, в том числе 26 колец со вставками бриллиантов, фианитов и шпинели, а также 3 набора запонок со вставками оникса, топазов и рубинов.

15 наручных часов различных марок, 7 пишущих ручек из золота и серебра, 4 золотых зажима для галстука, один из которых украшен золотой цепочкой и бриллиантами.

Среди других предметов роскоши — картина Swarovski с гербом Минобороны РФ, икона «Господь Вседержитель», погоны из серебра 925-й пробы, а также банкноты, выполненные из сусального золота: 10 000 Tenge KZT, 500 EURО и Ukraine 500 Banknote.