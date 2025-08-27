Британские крайне правые провели разминку боем

Лидер британских крайне правых Найджел Фарадж, известный многим как идеолог «Брексита», решил эффектно напомнить о себе в медийном поле. На этой неделе лидер самой молодой партии Reform UK выступил с речью, которая больше походила на программное и почти что предвыборное выступление. Что неудивительно, главной темой стала борьба с нелегалами. Момент для обнародования конкретных идей в этой сфере выбран весьма удачно: правящие лейбористы продолжают падать в рейтингах, тогда как популярность Reform UK уже достигает и даже превышает планку в 30%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер партии Reform UK Найджел Фарадж

Фото: Joanna Chan / AP

В преддверии конференции самой молодой британской политической партии Reform UK, которая состоится 5–6 сентября в Бирмингеме, ее лидер и икона британских крайне правых Найджел Фарадж выступил со своего рода программной речью, практически полностью посвященной борьбе с миграцией.

Местом выступления лидера Reform UK стал расположенный в 100 км от центра Лондона аэропорт Оксфорд, в одном из ангаров которого специально оборудовали сцену. Первым, что Найджел Фарадж произнес с нее 26 августа, было объявление: «Сегодня мы запускаем операцию “Восстановление справедливости”». Откуда появилось отдающее чем-то военным определение «операция», политик дал понять уже в первые минуты своей часовой речи.

Объявив о растущей «угрозе национальному порядку» со стороны нелегальных мигрантов, он представил план своей партии по разрешению миграционного кризиса.

В центре этой программы — крупная операция по депортации до 600 тыс. мигрантов. Предложенные решения потенциально могут сэкономить сотни миллиардов фунтов стерлингов в бюджете, заверил политик.

В общей сложности в 2024 году в Великобританию иммигрировали 948 тыс. человек (в том числе легально), при этом 513 тыс. эмигрировали из нее.

Для реализации задуманного «реформисты» планируют прибегнуть к максимально жестким мерам. Среди них отмена Закона о правах человека 1998 года, принятого правительством Тони Блэра — премьера, который в 1990-х поставил страну на путь сближения с Евросоюзом. «Нам нужно выйти из Европейского суда по правам человека, без всяких “если” и “но”»,— заявил с трибуны Найджел Фарадж.

Как пояснил в интервью ITV его однопартиец Зия Юсуф, в настоящее время заведующий партийным отделом эффективности госуправления, «реформисты» хотят тем самым разграничить права британцев и прибывающих в страну мигрантов.

«Права британцев будут иметь приоритет»,— подчеркнул Зия Юсуф.

В планах у господина Фараджа и его соратников также начать переговорный процесс со странами с целью заключения соглашений о возвращении мигрантов, прежде всего с Афганистаном и Ираном, выделив на эти цели £2 млрд. Тех же, кто сотрудничать откажется, «реформисты» предлагают наказывать санкциями.

Свои идеи Найджел Фарадж презентовал публике на фоне гигантского «Юнион Джека» — британского флага, который Уинстон Черчилль считал символом британского империализма и национализма. А после сфотографировался на фоне информационных табло с рейсами, где вместо названий городов рядом со всеми номерами рейсов значилась одна фраза — «Посадка нелегальных мигрантов».

Выступление Найджела Фараджа могло бы остаться незамеченным с учетом незначительного представительства партии в британском парламенте (партия контролирует всего 5 мест из 650), если бы не результаты всех последних опросов.

В частности, по данным Politico, за последний год рейтинг крайне правых вырос с 19% до 30%, в то время как рейтинг правящих лейбористов упал, причем практически зеркально — с 33% до 21%.

Тенденцию подтвердил и июньский опрос Ipsos: он также зафиксировал отрыв «реформистов» от лейбористов на 9%: в то время как поддержку Reform UK выразили рекордные 34% опрошенных, за партию власти проголосовали лишь 25% — самый низкий показатель с октября 2019 года.

Таким образом, за относительно короткий срок партия, которую еще недавно некоторые считали маргинальной, смогла стать второй по популярности политической силой Великобритании (оппозиционные консерваторы, всегда бывшие второй главной силой британской политики, отстают ныне от обеих партий).

Следующие парламентские выборы пройдут в Британии только в 2029 году. И пока Найджел Фарадж не делал однозначных заявлений о том, что он планирует баллотироваться на пост премьера. Тем не менее недвусмысленное заявление, сделанное во вторник его соратником Зией Юсуфом, это намерение косвенно подтверждает. «Когда Найджел станет премьер-министром, в стране не будет ни одного адвоката или судьи, который сможет предотвратить задержание и депортацию нелегального мигранта»,— отметил он.

Каковы шансы политика на премьерский пост, оценивать еще слишком рано, однако если он решит объявить о своих планах на грядущей конференции в начале сентября, то момент для этого будет как нельзя более удачным.

Анастасия Домбицкая