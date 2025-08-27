Алиев прокомментировал задержание азербайджанцев в России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Al Arabiya назвал беспрецедентным актом «необоснованные нападения на азербайджанцев» в России. По его словам, эти инциденты необоснованные и вызывают серьезную обеспокоенность.

27 июня сотрудники МВД по Свердловской области задержали примерно 50 представителей азербайджанской диаспоры. Как сообщили в СКР, задержанные были фигурантами дела об убийствах и о покушении на убийство в 2001, 2010 и 2011 годах.

Ильхам Алиев заявил, что, даже если утверждения о преступлениях, совершенных 20 лет назад, верны, нельзя забывать, что речь идет о людях. Он добавил, что это был беспрецедентный акт, направленный против азербайджанского народа, передает информагентство Trend.