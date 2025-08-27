МИД Армении: Ереван не обещал Баку изменить конституцию

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что страна не брала на себя никаких обязательств перед Азербайджаном по изменению конституции. При этом Баку называет поправки в армянском основном законе условием для подписания мирного соглашения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Конституция не обсуждалась в Вашингтоне, и у нас нет никаких обязательств перед какой-либо третьей страной менять нашу конституцию»,— сказал Арарат Мирзоян в эфире Общественного телевидения.

В конституции Армении содержится ссылка на Декларацию о независимости от 1990 года, в которой упоминается постановление «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха». Азербайджан считает этот пункт территориальной претензией и требует его исключить. Армянские власти уже готовят новый текст конституции, который должен быть утвержден на референдуме не ранее чем через год. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснял, что эта мера необходима не из-за азербайджанских требований, а из-за новых геополитических условий.

8 августа в Вашингтоне прошла встреча лидеров США, Армении и Азербайджана Дональда Трампа, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, в ходе которой было парафировано мирное соглашение. Азербайджанский лидер накануне заявил, что документ будет окончательно подписан после изменения армянской конституции. «Насколько мы понимаем, они внесут поправку»,— отметил Ильхам Алиев в интервью «Аль-Арабии».

Лусине Баласян