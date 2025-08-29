Гибридное обучение в эпоху цифровизации

Несмотря на расцвет технологий дистанционного обучения, очный формат сохраняет значимую роль в образовательном процессе. Участники рынка образования говорят, что современные технические возможности — удобный вспомогательный инструмент для получения дополнительных профессиональных знаний. Review разбирался в актуальных тенденциях образования для бизнеса и выяснял, насколько эффективна в век диджитализации смешанная форма обучения.

По данным Smart Ranking, первое полугодие 2025 года стало переломным для рынка онлайн-образования. Во втором квартале выручка 100 крупнейших EdTech-компаний увеличилась всего на 10% за год, достигнув 34,2 млрд рублей. Это самый низкий прирост с конца 2022 года. Участники рынка объясняют стагнацию зрелостью, к которой приходит отрасль. Негативными факторами являются недостаточные легализация и стандартизация сферы дистанционного образования, дающие возможность для расцвета сомнительного инфобизнеса. Недобросовестные предприниматели, называемые в народе «инфоцыганами», снижают доверие к сфере онлайн-образования в целом. Неслучайно в последнее время государство и профессиональные сообщества объединяют усилия для приведения онлайн-курсов в соответствие с национальными образовательными стандартами, вырабатывают механизмы защиты авторских прав и подходы к лицензированию дистанционных образовательных программ.

Проверенное временем

В этих условиях преимуществами на рынке бизнес-образования пользуются опытные игроки: ведущие учебные учреждения, идущие в ногу со временем, проявляющие адаптивность и гибкость в удовлетворении запросов бизнеса на обучение сотрудников, но сохраняющие при этом верность подходам фундаментального профессионального образования.

Лидеры отрасли говорят сегодня о парадоксальном, на первый взгляд, явлении для века цифровизации: все чаще представители бизнеса, испытывающие потребность в обучении или повышении квалификации сотрудников, выбирают смешанную форму обучения, предполагающую совмещение онлайн- и офлайн-форматов.

Как объясняет Ольга Руксова, заместитель директора Дирекции дополнительного профессионального образования Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (ВШМ СПбГУ), офлайн-формат дополнительного профессионального образования — классический, но по-прежнему эффективный подход. Его главное преимущество — возможность собрать людей в одном пространстве. Это особенно важно для межфункциональных команд: живое общение помогает выстраивать горизонтальные связи, укреплять взаимодействие и создавать командную культуру.

«Такой формат отлично работает, когда участникам нужно вместе решать общую задачу и прийти к единому решению. В процессе дискуссий, кейсов и групповой работы они не просто обмениваются опытом, а обогащают друг друга идеями, видят новые способы решения задач и учатся на реальных примерах из практики коллег»,— говорит госпожа Руксова.

Однако у офлайн-обучения есть и ограничения. Это более дорогостоящий формат: затраты на транспорт, проживание и аренду площадок увеличивают стоимость обучения. Этот формат предполагает также ограничение по числу участников: собрать команду из разных регионов в одном месте — дорого и логистически непросто. Кроме того, обучение требует отрыва от рабочих процессов, так как на это время сотрудник не выполняет свои служебные обязанности.

Из-за этих факторов, делится госпожа Руксова, офлайн-программы чаще всего выбирают для руководителей как высшего, так и среднего звена. При этом такие программы редко бывают долгими по времени: чаще это модульные курсы, например, по два-три очных дня в месяц. Между модулями участники выполняют практические задания и получают обратную связь от экспертов. Такой смешанный формат позволяет совместить пользу живого общения с возможностью продолжать работать.

Технологии для знаний

Директор онлайн ДПО ВШМ СПбГУ Елена Соколова рассказывает, что онлайн-образование выбирают прежде всего за гибкость. Оно удобно тем, что позволяет учиться из любой точки мира, в любое удобное время и в индивидуальном темпе без нарушения привычного ритма жизни. Слушатель может смотреть лекции, проходить тесты и выполнять задания, в офисе, на даче или в отпуске — везде, где есть доступ в интернет. Онлайн-формат особенно ценен для тех, кто совмещает обучение с работой, семьей или другими важными сферами жизни.

«Мы предлагаем разные форматы: асинхронные и синхронные,— уточняет эксперт.— Асинхронное обучение дает полную свободу: вы проходите материал в удобное время и в комфортном для себя темпе, без привязки к расписанию. Синхронные занятия, включающие вебинары, общение с экспертами и взаимодействие с коллегами, как правило, проходят в нерабочее время, чтобы не мешать профессиональной деятельности. А для корпоративных заказчиков мы гибко адаптируем график под нужды компании, выбираем время, которое подходит сотрудникам».

Такой формат особенно востребован у тех, кто хочет быстро и эффективно обновить знания, не проходя годами длительные программы, а получая сжатые, практико-ориентированные курсы. Он подходит и тем, кто ищет профессиональное сообщество: например, при переходе на новую роль, особенно управленческую, важно найти единомышленников, с кем можно обмениваться опытом, обсуждать вызовы и вместе решать задачи. «В наших программах участники не только учатся, но и строят полезные связи: в чатах, на встречах, в рамках проектной работы, а при желании — и за пределами виртуального пространства»,— замечает директор онлайн ДПО ВШМ СПбГУ.

Корпоративные и индивидуальные программы дополнительного образования в ВШМ СПбГУ гибко адаптируются под потребности слушателей как по содержанию, так и по формату. «Мы успешно сочетаем онлайн- и офлайн-подходы, чтобы обучение было максимально эффективным и удобным»,— подчеркивают в ВШМ.

Классика допобразования

Флагманскими программами школы для индивидуальных слушателей остаются MBA и EMBA, сочетающие глубокую академическую подготовку с практической вовлеченностью. «Высшая школа менеджмента СПбГУ последовательно придерживается позиции, что программы MBA и Executive MBA — это эксклюзивное образование, реализуемое в бутиковом формате. Такой подход создает камерную и безопасную среду, в которой слушатели могут глубоко проработать ключевые управленческие задачи, систематизировать свой опыт и выстроить целостную картину знаний. Именно поэтому мы ежегодно формируем новые группы, и на данный момент рассматриваем возможность открытия дополнительных наборов — спрос на это есть»,— отмечает Ольга Руксова.

Геополитическая ситуация требует переориентации программ уровня Executive с долгосрочных партнерств с европейскими бизнес-школами, обеспечивавших международную компоненту программ ранее, на сотрудничество с вузами и партнерами из стран Востока. В части подходов к реализации программ MBA ВШМ СПбГУ придерживается принципов, заложенных международными аккредитациями. По словам замдиректора Дирекции ДПО ВШМ СПбГУ, учреждение сохраняет объем, содержание и продолжительность обучения, не подстраиваясь под тренд на ускоренные программы и быстрые результаты. В этом случае приоритетом является качество образования, которое должно соответствовать мировым стандартам подготовки магистров в области управления бизнесом.

Дистанционные возможности

Среди актуальных тенденций онлайн-образования эксперты рынка образовательных программ для бизнеса отмечают устойчивый сдвиг в сторону максимальной практико-ориентированности. «Речь уже не идет о том, чтобы просто упомянуть практику как элемент программы. Современное ДПО строится вокруг реальных кейсов, ситуационного анализа, симуляций и глубокого погружения в профессиональный контекст. Сегодня слушатели ожидают не 80% теории и 20% практики — они хотят, чтобы обучение было, по сути, практикой в чистом виде, где каждый модуль решает конкретную рабочую задачу. Именно это и становится главным критерием выбора программ»,— обозначает требования рынка Елена Соколова.

Еще одно заметное веяние времени — активное внедрение цифровых инструментов. Онлайн-платформы становятся более интерактивными, оснащенными системами аналитики, адаптивными тестами и возможностями персонализации. «Особенно перспективно использование искусственного интеллекта: не ради моды, а как инструмента для построения индивидуальной траектории обучения, анализа прогресса на каждом этапе, понимания уровня вовлеченности и комфорта слушателя. Это позволяет не просто следить за результатами, а предугадывать потребности и корректировать процесс в режиме реального времени»,— поясняет директор онлайн ДПО ВШМ СПбГУ.

Синергия форматов

Спрос на сочетание онлайн- и офлайн-форматов дополнительного образования растет, констатируют игроки рынка. Люди ценят онлайн-часть, но при этом хотят живых встреч — как формальных, так и неформальных. «Особенно важно, чтобы такие встречи проходили с участием экспертов высокого уровня — не просто с теми, кто умеет красиво рассказывать, а с теми, кто готов вникнуть в твою ситуацию, обсудить ее, дать обратную связь, поделиться опытом "без галстука". Это тот самый момент, когда эксперт не читает лекцию "с высокой трибуны", а становится наставником, с которым можно говорить на равных»,— убеждена Елена Соколова.

Она также указывает на тенденцию к сокращению длительности программ. Обучение становится быстрее, компактнее, целенаправленнее. Даже в рамках ДПО, где раньше предполагались длительные циклы, сейчас все больше востребованы короткие, но насыщенные программы, позволяющие быстро закрыть запрос на конкретный навык и сразу применить знания на практике. Это отражение общего тренда на микрообучение и непрерывное развитие — люди хотят учиться по мере необходимости, а не ради абстрактного повышения квалификации.

В онлайн-формате ВШМ СПбГУ предлагает линейку программ Essentials, доступных как на открытом рынке для индивидуальных слушателей (b2c), так и для корпоративных заказчиков (b2b). Курсы отличаются лаконичностью и упором на практику, ориентированы на быстрое применение знаний в реальной работе. При включении в программу проектного трека слушатели работают с реальными вызовами бизнеса: участники прорабатывают конкретные кейсы при поддержке экспертов. При этом в одном проекте может быть задействована команда экспертов из разных областей. Например, стратегии, финансов, закупок, операционного управления. «Такой междисциплинарный подход позволяет выйти за рамки функциональных границ и найти действительно прорывные решения»,— считают в ВШМ СПбГУ.

Неизменные принципы

На фоне неизбежной трансформации программ дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями времени неизменным, по мнению специалистов Высшей школы менеджмента, остается запрос на качество экспертов. Люди хотят видеть за преподавательским столом не просто харизматичного спикера, а настоящего профессионала с подтвержденным опытом, глубокими знаниями на фундаментальной научной основе. «Сегодня особенно остро стоит различие между инфобизнесом и настоящим образованием. Есть очень тонкая грань между теми, кто оперирует модными терминами и ощущениями, и теми, кто опирается на данные, исследования, научные подходы. Именно последнее — то, что ценится и будет цениться. Люди готовы платить за экспертизу, которая основана на науке и практике одновременно»,— уверена Елена Соколова.

Преподаватели ВШМ СПбГУ — ученые с многолетним исследовательским опытом, авторы научных публикаций и практики из крупных компаний. Такой синтез позволяет дать слушателям и научную основу, и конкретные инструменты, которые можно сразу же применять на практике.

Неизменной остается и потребность людей во взаимодействии друг с другом. Образовательная среда — это не просто место для получения знаний, но и сообщество. Возможность обсуждать, делиться опытом, работать в команде, получать обратную связь от коллег — важная часть образовательного процесса в ВШМ СПбГУ.

Образование как ценность

В текущих экономических условиях компании стремятся оптимизировать расходы, в том числе и на обучение персонала, признают участники сферы бизнес-образования. Однако предприниматели неизбежно сталкиваются с необходимостью развивать компетенции своих сотрудников. «Сегодня конкуренция идет не столько за кадры, сколько за те навыки и знания, которыми обладают люди»,— дает оценку госпожа Руксова.

«Образование перестает быть роскошью или опцией на хорошие времена. В условиях кадрового дефицита, особенно на управленческие и высококвалифицированные позиции, компании просто не могут позволить себе не инвестировать в развитие. Поиск и наем стоят дороже, времени — все меньше. Обучение становится стратегическим инструментом удержания и роста талантов»,— согласна Елена Соколова.

Дефицит ключевых компетенций заставляет бизнес активно работать над формированием внутреннего кадрового резерва. Дополнительное профессиональное образование становится важным инструментом, позволяющим быстро готовить сотрудников к выполнению задач, с которыми они раньше не сталкивались. Особое значение при этом приобретает развитие мета-компетенций и гибких навыков: умение управлять изменениями, адаптироваться к нестабильности, эффективно взаимодействовать в команде. Эти качества повышают устойчивость сотрудников к кризисам и делают организацию более гибкой и конкурентоспособной в меняющихся условиях.

Безусловно, бизнес-образование ощущает давление в нестабильной экономической ситуации. Но это не значит, что инвестиции в обучение прекращаются — они становятся более целенаправленными, заметили в ВШМ СПбГУ. Стабильными игроками на рынке остаются крупный бизнес и госкорпорации. Они не отказываются от обучения, а переходят к точечным, кастомизированным программам, выбирая только те группы и компетенции, которые дают прямой бизнес-эффект.

Средний бизнес сегодня инвестирует в обучение избирательно. Например, компания видит потенциал у конкретного сотрудника и вкладывается в его развитие, понимая, что он может принести значительную пользу для бизнеса. «Часто это покупка b2c-программы для одного человека»,— приводят пример в Высшей школе менеджмента. Малый бизнес и сами сотрудники все чаще делают ставку на персональное развитие: те, кто хочет вырасти в карьере, инвестируют в себя самостоятельно.

Общий рынок дополнительного профессионального образования действительно переживает спад, подтверждает директор онлайн ДПО ВШМ СПбГУ. Но в долгосрочной перспективе сохраняется тренд на рост. Особенно в сегменте онлайн-обучения по управленческим компетенциям. Этот рост обусловлен совокупностью ключевых факторов: потребностью бизнеса в менеджерах, способных оптимизировать свою работу и работу команды, в том числе с использованием ИИ; кадровым голодом, вынуждающим компании растить собственных лидеров (b2b); высоким темпом изменений в экономике и профессиональных сферах, который требует непрерывного обучения уже не только для роста, но и для сохранения конкурентоспособности.

ИИ автоматизирует рутину, повышает производительность, по разным оценкам специалистов, в отдельных функциях до 40%, а в некоторых сценариях — в 4,5–4,8 раза. «Это означает, что потребность в менеджерах по процессам будет снижаться, но при этом растет спрос на управленцев нового типа: стратегов, фасилитаторов, лидеров, умеющих работать с ИИ, принимать решения на основе данных, управлять распределенными командами, вести трансформации. Именно такие компетенции и дают современные программы ДПО, и именно таких специалистов и готовит ВШМ СПбГУ»,— резюмирует Елена Соколова.

Василиса Мотова